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Рейды по предупреждению степных пожаров проводят в Магаданской области

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В Магаданской области сотрудники МЧС проводят рейды по предупреждению несанкционированных палов сухой травы. Инспекторы каждый день обходят частный сектор, дачные сообщества и места травяных палов в городской черте.

Местным жителям рассказывают об основных причинах пожаров, необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время разведения костров и сжигания мусора, а также о запрете палов сухостоя. Кроме того, граждане предупреждаются об ответственности за нарушения.

Так, согласно установленным нормам статьи КоАП РФ, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 3 тыс. рублей, должностные лица — на сумму от 6 до 15 тыс. рублей, юридические лица — на сумму от 150 до 200 тыс. рублей. Если на территории установлен особый режим, сумма штрафов увеличивается вдвое. В случае серьезного ущерба более 250 тыс. рублей или в случае наличия пострадавших виновным грозит уголовная ответственность, сообщает ИА MagadanMedia.

В середине апреля в районе села Гижига в Магаданской области произошел пожар, площадь которого составляла 5,91 тыс. га. Специалисты боролись с возгоранием около шести дней.

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