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Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен на юге Приморья

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Фото: Pixabay
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В Хасанском районе Приморья объявлен чрезвычайный, пятый уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Примгидромет.

«В связи с высоким температурным фоном и продолжительным периодом сухой погоды в Приморском крае в период 7–8 мая в Хасанском районе ожидается чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В этом регионе на юге Приморья находится один из самых известных национальных парков Дальнего Востока — «Земля леопарда».

По данным синоптиков, седьмого и восьмого мая в Хасанском районе ожидается теплая, но пасмурная погода, местами возможен дождь.

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