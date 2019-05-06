Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен на юге Приморья

В Хасанском районе Приморья объявлен чрезвычайный, пятый уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Примгидромет.

«В связи с высоким температурным фоном и продолжительным периодом сухой погоды в Приморском крае в период 7–8 мая в Хасанском районе ожидается чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В этом регионе на юге Приморья находится один из самых известных национальных парков Дальнего Востока — «Земля леопарда».

По данным синоптиков, седьмого и восьмого мая в Хасанском районе ожидается теплая, но пасмурная погода, местами возможен дождь.