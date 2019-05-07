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Особый противопожарный режим начал действовать в Магадане

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В Магадане объявлен особый противопожарный режим. Горожанам запрещено разводить костры, а также использовать в лесах и на примыкающих территориях мангалы.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии города, проводятся различные мероприятия, направленные на обеспечение готовности сил и средств Магаданского городского звена Магаданской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

На территории города установлен круглосуточный контроль за работой объектов жизнеобеспечения. Также был организован внеплановый инструктаж работников по правилам пожарной безопасности в лесу.

Нарушители правил пожарной безопасности могут быть привлечены к административной, уголовной или дисциплинарной ответственности.

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