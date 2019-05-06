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Дополнительный самолет и военных привлекут для борьбы с пожарами в Зауралье

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Фото: ТАСС/Светлана Павлова
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В Курганской области к тушению пожаров планируют привлечь дополнительные силы и технику от Минобороны, МЧС и Рослесхоза. В частности, будет задействован еще один самолет. Об этом в новом видеообращении к курганцам рассказал врио губернатора региона Вадим Шумков.

«Есть решение о привлечении дополнительно самолета Ил для тушения природных пожаров на территории Курганской области. Более 100 авиадесантников выделил Рослесхоз еще из двух регионов. На станции «Иковка» стоит заправленный пожарный поезд. Выделено несколько единиц техники и более сотни человек от Министерства обороны», — приводит слова Шумкова ИА «Ура.ру».

Агентство ранее писало о том, что МЧС России выделило Курганской области аэромобильную группировку учебного спасательного центра, дислоцированного в Челябинской области. В состав группировки вошли порядка 50 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее стало известно о том, что в Забайкалье краевое министерство сельского хозяйства завершило оценку ущерба, нанесенного сельскому хозяйству природными пожарами, и направило его в Москву. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в понедельник, 6 мая.

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