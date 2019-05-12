Прямой эфир

Эксперт оценил слова Порошенко о силе украинской армии

0
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что за последние пять лет в стране создана новая армия, ставшая одной из самых сильных в Европе и располагающая достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага. Своим мнением специалист поделился с RT.

От всего света: армия обновит секретные шифры
Войска связи получили аппаратно-программный комплекс «Никель-4»

«Украинская армия — это разговор ни о чем. У нее нет противника. Это самое главное и как раз приводит к низкой мотивации военнослужащих. Вопрос в том, что Порошенко, уходя, пытается за оставшееся ему время настолько загрязнить политическую почву страны, чтобы Зеленскому (Владимиру Зеленскому, победителю президентских выборов в стране. — Ред.) не показалось слишком просто», — рассказал Брутер.

По его мнению, украинская армия не может быть сильной, так как она не модифицируется и не закупает новое вооружение. Эксперт подчеркнул, что по отношению к армиям стран НАТО и России украинская «всегда будет слабой».

«Украинским гражданам не нужна армия. Они хотят работы, спокойствия, прекращения военных действий и возвращения к нормальными отношениям с Россией. Других приоритетов у страны быть не может», — добавил Брутер.

Заявление о самой сильной армии в Европе Порошенко опубликовал 12 мая на своей странице на Facebook. По его словам, в 2014 году он принял страну без боеспособных вооруженных сил, которых «обезоружили безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна».

Порошенко неоднократно заявлял о «мощи» украинской армии. Так, в 2015 году он утверждал, что украинские войска входят в пятерку сильнейших на континенте. В 2017-м говорил, что она мощна, как никогда, и может противостоять вооруженным силам любого государства.

В 2018 году Порошенко поделился, что за последние четыре года Украине удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий. В 2019 году перед президентскими выборами в числе прочих своих заслуг Порошенко также назвал восстановление престижа военнослужащего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Армия Сирии ликвидировала более 40 террористов в провинции Хама
Порошенко подписал протокол допроса по делу о майдане в Киеве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017