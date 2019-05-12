Эксперт оценил слова Порошенко о силе украинской армии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что за последние пять лет в стране создана новая армия, ставшая одной из самых сильных в Европе и располагающая достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага. Своим мнением специалист поделился с RT.

«Украинская армия — это разговор ни о чем. У нее нет противника. Это самое главное и как раз приводит к низкой мотивации военнослужащих. Вопрос в том, что Порошенко, уходя, пытается за оставшееся ему время настолько загрязнить политическую почву страны, чтобы Зеленскому (Владимиру Зеленскому, победителю президентских выборов в стране. — Ред.) не показалось слишком просто», — рассказал Брутер.

По его мнению, украинская армия не может быть сильной, так как она не модифицируется и не закупает новое вооружение. Эксперт подчеркнул, что по отношению к армиям стран НАТО и России украинская «всегда будет слабой».

«Украинским гражданам не нужна армия. Они хотят работы, спокойствия, прекращения военных действий и возвращения к нормальными отношениям с Россией. Других приоритетов у страны быть не может», — добавил Брутер.

Заявление о самой сильной армии в Европе Порошенко опубликовал 12 мая на своей странице на Facebook. По его словам, в 2014 году он принял страну без боеспособных вооруженных сил, которых «обезоружили безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна».

Порошенко неоднократно заявлял о «мощи» украинской армии. Так, в 2015 году он утверждал, что украинские войска входят в пятерку сильнейших на континенте. В 2017-м говорил, что она мощна, как никогда, и может противостоять вооруженным силам любого государства.

В 2018 году Порошенко поделился, что за последние четыре года Украине удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий. В 2019 году перед президентскими выборами в числе прочих своих заслуг Порошенко также назвал восстановление престижа военнослужащего.