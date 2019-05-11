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Порошенко подписал протокол допроса по делу о майдане в Киеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал протокол своего допроса по уголовному делу о событиях в Киеве во время майдана зимой 2014 года, об этом 11 мая сообщил руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

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Как он уточнил агентству «Украинские новости», глава государства подписал протокол накануне, 10 мая. Допрос украинского лидера состоялся еще в ноябре 2016 года. Протокол Порошенко передавали семь раз через генпрокурора Украины и помощников. Неподписание документа не позволяло приобщить показания президента страны к делу, отмечает ТАСС.

Кроме того, Порошенко вызвали на дополнительный допрос в связи с тем, что он во время публичных выступлений заявлял о новых данных, о которых не говорил на предыдущем допросе. Представитель Генпрокуратуры уточнил, что просил о дополнительном допросе политика еще за три месяца до президентских выборов на Украине.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Протесты, получившие название евромайдан, длились несколько месяцев. Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стала площадь Независимости (майдан Незалежности). В результате в феврале 2014 года в стране произошел государственный переворот, погибло более 100 человек.

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