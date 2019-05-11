Порошенко подписал протокол допроса по делу о майдане в Киеве

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал протокол своего допроса по уголовному делу о событиях в Киеве во время майдана зимой 2014 года, об этом 11 мая сообщил руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

Как он уточнил агентству «Украинские новости», глава государства подписал протокол накануне, 10 мая. Допрос украинского лидера состоялся еще в ноябре 2016 года. Протокол Порошенко передавали семь раз через генпрокурора Украины и помощников. Неподписание документа не позволяло приобщить показания президента страны к делу, отмечает ТАСС.

Кроме того, Порошенко вызвали на дополнительный допрос в связи с тем, что он во время публичных выступлений заявлял о новых данных, о которых не говорил на предыдущем допросе. Представитель Генпрокуратуры уточнил, что просил о дополнительном допросе политика еще за три месяца до президентских выборов на Украине.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Протесты, получившие название евромайдан, длились несколько месяцев. Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стала площадь Независимости (майдан Незалежности). В результате в феврале 2014 года в стране произошел государственный переворот, погибло более 100 человек.