Порошенко рассказал о престиже украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в последнее время в стране снова стало престижно быть военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко заявил, что в то время, когда его избрали президентом, заработная плата мобилизованного снайпера третьего полка спецназначения составляла 600 гривен. Сейчас на передовой действует доплата в 12 тыс. гривен, пишет RT.

Кроме того, президент заявил, что деньги являются далеко не главным приоритетом, так как престиж военных снова вырос. Тысячи юношей и девушек Украины связывают свое будущее с военной профессией.

По данным «РИА Новости», зарплата военных на Украине с 1 января текущего года увеличилась на 30%: контрактники должны получать свыше 10 тыс. гривен ($360), военные, участвующие в операции в Донбассе, должны получать 20 тыс. гривен ($720).

Летом прошлого года начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщал о невыплате зарплат воюющим в Донбассе украинским военным в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране.