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Порошенко рассказал о возрождении украинской армии при его президентстве

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Фото: Global Look Press
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Украина за последние пять лет создала новую армию, которая стала одной из самых сильных в Европе. С таким заявлением выступил действующий президент украинского государства Петр Порошенко в своем Facebook.

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По его словам, в 2014 году он принял страну без боеспособных вооруженных сил, которых «обезоружили безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна», передает «РИА Новости».

«Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага», — написал Порошенко, подчеркнув, что ВСУ представляет собой одну из сильнейших армий континента.

Порошенко неоднократно заявлял о «мощи» украинской армии. Так, в 2015 году он утверждал, что украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте. В 2017-м говорил, что она мощна, как никогда, и может противостоять вооруженным силам любого государства.

В 2018 году Порошенко поделился, что за последние четыре года Украине удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий. В 2019 году перед президентскими выборами в числе прочих своих заслуг Порошенко также назвал восстановление престижа военнослужащего.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, который состоялся 31 марта. По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий первый претендент набрал 73,22% голосов, а второй — 25,45%. Срок полномочий Порошенко истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов президента Украины.

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