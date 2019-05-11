Ученые рассказали о влиянии человека на планету за последние 50 лет

Специалисты межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провели исследование, в ходе которого определили влияние деятельности человека на планету за последние 50 лет. Об этом в субботу, 11 мая, пишет РБК.

Группа из 400 экспертов пришла к мнению, что глобальное исчезновение грозит 40% амфибий, 33% кораллов и небольшой части морских млекопитающих. Кроме того, ежегодно в воды океана выбрасывается около 400 т тяжелых металлов, что привело к тому, что образовались «мертвые зоны», площадь которых превышает 245 тыс. кв. км.

Исследователи отмечают, что за 50 лет удвоилась площадь городов, при этом около 300 млн человек подверглись повышенному риску наводнений и ураганов. Как считают ученые, в ближайшие 50 лет этот процесс невозможно будет остановить.

11 апреля швейцарские ученые оценили вред, который домашние животные наносят окружающей среде с точки зрения парниковых выбросов от их содержания.

Эксперты проанализировали данные о лошадях, собаках, кошках, кроликах, птицах и декоративных рыбках. Для исследования учитывалось кормление, место содержания, уход, поездки с животными на автомобиле. Чтобы оценить вред окружающей среде, ученые использовали два метода — точки воздействия на окружающую среду и потенциал изменения климата.

Так, выяснилось, что наибольший вред экологии наносят лошади. Ученые рассказали, что содержание одного парнокопытного равно углеродным выбросам от ежедневных поездок на автомобиле в течение девяти месяцев или на расстояние 21,5 тыс. км. При этом оценка жизненного цикла собаки соответствует годовому пробегу автомобиля 3,7 тыс. км, кошки — 1,4 тыс. км в год.