В США раскрыли убийство известного режиссера спустя 33 года

В США задержали мужчину по обвинению в жестоком убийстве известного американского телережиссера Барри Крейна в 1985 году. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

52-летнему Эдвину Хиатту было предъявлено обвинение в убийстве после того, как полиция опознала его по отпечаткам пальцев. Мужчину взяли под стражу с штате Северная Каролина. По словам подозреваемого, он не помнит, совершал ли преступление или нет.

Хиатт отметил, что в то время он «увлекался наркотиками». На вопрос, мог ли он убить Крейна, мужчина сказал, что «все возможно». Как пишет The Hollywood Reporter, подозреваемого в течение нескольких дней переправят в Лос-Анджелес.

Тело 57-летнего Барри Крейна было обнаружено обернутым в постельные принадлежности в гараже его собственного дома в Голливуде в июле 1985 года. Режиссер был избит, после чего его задушили. Из гаража был украден его автомобиль.

Крейн получил широкую известность в 1970-1980 годах. Он работал над такими проектами, как «Невероятный Халк» (сериал, 1978-1982), «Даллас» (сериал 1978-1991) и «Чудо-женщина» (сериал, 1975-1979).

13 февраля сообщалось, что сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве режиссера Ильи Тихоновича. Преступление было совершено в квартире жертвы в московском районе Аэропорт.