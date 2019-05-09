Прямой эфир

Девятилетнему мальчику предъявили обвинения в убийстве собственной матери

0
Фото: Global Look Press/Charles Reed
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США девятилетнему мальчику предъявили обвинения в убийстве матери. Об этом 8 мая сообщило агентство Associated Press.

По его данным, тело обнаружили в их доме рано утром в понедельник, 6 мая, в городке Фон Ривер, штат Мичиган. Ребенку также предъявили обвинение в использовании огнестрельного оружия. Как отмечает AP, это была винтовка.

Уточняется, что мальчика отправили на психиатрическую экспертизу в специальное учреждение для несовершеннолетних. Детали самого преступления пока не раскрываются.

Выяснилось, что обвиняемый ранее проявлял сомнительное поведение. Он угрожал зарезать восьмилетнюю девочку. Несмотря на то, что об этом было известно директору местной начальной школы, никаких действий не последовало.

«Он сказал ей, что хочет взять нож и зарезать ее, а потом смотреть, как она умирает, и смотреть, как плачет ее мать», — рассказала мать девочки, в адрес которой поступали угрозы, цитирует РЕН ТВ.

В марте прошлого года сообщалось, что в США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержан подозреваемый в массовом убийстве под Челябинском
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017