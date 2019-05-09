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В музее шпионажа в Вашингтоне выставили орудие убийства Троцкого

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Фото: wikipedia.org
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В Международном музее шпионажа в Вашингтоне (США) выставили ледоруб, которым, предположительно, убили российского революционера и политика Льва Троцкого. Об обнаружении предмета и доказательствах его подлинности агентству ТАСС рассказал в среду, 8 мая, американский историк и предприниматель Кит Мелтон, который и передал музею этот экспонат в дар.

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«Я искал его везде. Мне понадобилось 40 лет, чтобы найти его, и еще три года, чтобы установить его подлинность», — сообщил Мелтон.

Коллекционер рассказал, что орудие убийства российского политического деятеля долгое время считалось утерянным. Его нашли в 2005 году у жительницы Мехико (Мексика) Аны Алисии Салас, которой этот ледоруб достался по наследству от деда. По ее словам, он несколько лет хранился в полицейском хранилище улик. Позже, в 1946 году, дед женщины, Альфред Салас, забрал его себе и выставил в собственном музее криминалистики.

После того как неизвестные несколько раз пытались выкрасть экспонат, мужчина заменил его на копию, а оригинал забрал себе домой. Узнав о месте нахождения артефакта, Мелтон несколько лет пытался установить его подлинность, после чего выкупил ледоруб у женщины.

Лев Троцкий, один из организаторов октябрьской революции 1917 года в России, был убит 21 августа 1940 года в Мехико агентом спецслужб СССР Рамоном Меркадерем, который нанес революционеру сокрушительный удар ледорубом по затылку.

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