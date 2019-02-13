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Режиссера зарезали в собственной квартире в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве режиссера Ильи Тихоновича. Преступление было совершено в квартире жертвы в столичном районе Аэропорт, сообщает 13 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«У него (Тихоновича. — Ред.) было пятеро детей, убийство было совершено, когда они находились дома, после злоумышленник скрылся. Ночью он был задержан. Подозреваемый оказался знакомым режиссера уроженцем Тамбовской области», — рассказал собеседник.

Злоумышленника сняла установленная в подъезде дома камера видеонаблюдения, сообщает «Газета.ру».

В январе житель Москвы напал с ножом на свою мать, а затем совершил суицид. Тела родственников были обнаружены в квартире жилого дома на юго-востоке города.

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