Акция «Бессмертный полк» объединила более 10 млн человек по всей России

Более 10 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» по всей России. Об этом в четверг, 9 мая, заявила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

«В ходе проведения ежегодного шествия «Бессмертный полк» состоялось 3,7 тыс. мероприятий по всей территории Российской Федерации. В патриотической акции приняли участие более 10 млн человек», — приводит ее слова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в шествии в Москве принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

«Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По словам организаторов, в последние годы наблюдается колоссальный рост числа участников движения. В 2018 году шествия прошли в 80 странах. В России в акции приняли участие почти 10,5 млн человек.