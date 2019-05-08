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Самолет Air France экстренно сел в Иране после сигнала бедствия

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Фото: Depositphotos
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Самолет авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Мумбаи, подал сигнал бедствия, после чего экстренно приземлился в аэропорту иранского города Исфахан. Об этом сообщает сервис Flightradar24 на своей странице в Twitter.

Airbus A-340-313 вылетел из столицы Франции в 11:21 по местному времени (12:21 мск) и должен был прибыть в Мумбаи к полуночи.

Характер инцидента на борту самолета пока неизвестен.

Ранее 8 мая в международном аэропорту Янгон в Мьянме самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы и разбился. Воздушное судно развалилось на три части. К месту происшествия приехали пожарные и кареты скорой помощи. В результате крушения пострадали 11 человек.

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