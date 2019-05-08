В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы и разбился в международном аэропорту Янгон в Мьянме, пишет агентство Sputnik News.

#BreakingNews



A Biman plane crashed on the runway in

Yangon International Airport.@BimanAirlines pic.twitter.com/F81jx3BZRg — Aung Bo Bo (@HaB138) May 8, 2019

Самолет развалился на три части. К месту происшествия приехали пожарные и кареты скорой помощи. По неподтвержденным данным, ранения получили несколько человек, включая пилота самолета.

6 мая стало известно, что частный реактивный самолет Bombardier Challenger 601, на борту которого могли находиться от 13 до 18 человек, разбился в горной местности в Мексике. Он врезался в землю на скорости 400 км/ч. Сила удара была такова, что кабина пилотов оказалась полностью разрушена, а хвостовая часть откололась.

Воздушное судно выполняло полет из Лас-Вегаса в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон. В последний раз пилот связался с диспетчером, когда самолет находился в 280 км от города Монклова в Коауиле. Самолет должен был приземлиться в Монтеррее в 18:30 воскресенья (02:30 мск понедельника), но этого не произошло.