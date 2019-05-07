Эксперты рассказали о моменте крушения самолета в Мексике

Разбившийся в Мексике самолет Bombardier Challenger 601 потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. В результате авиакатастрофы погибли трое членов экипажа и десять пассажиров.

По данным местного издания Milenio, самолет врезался в землю на скорости 400 км/ч. Сила удара была такова, что кабина пилотов оказалась полностью разрушена, а хвостовая часть откололась.

Во время переговоров с диспетчером в городе Рамос-Ариспе в Коауиле пилот сообщил, что попытается «лететь выше». Он пояснил, что хочет обойти грозовой фронт, но после этого связь с самолетом была потеряна.

Воздушное судно выполняло полет из Лас-Вегаса в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон. В последний раз пилот связался с диспетчером, когда самолет находился в 280 км от города Монклова в Коауиле. Самолет должен был приземлиться в Монтеррее в 18:30 воскресенья (02:30 мск понедельника), но этого не произошло.

Пассажиры самолета возвращались с боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, бой состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.