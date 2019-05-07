Прямой эфир

Эксперты рассказали о моменте крушения самолета в Мексике

0
Фото: milenio.com/Iván Sánchez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разбившийся в Мексике самолет Bombardier Challenger 601 потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. В результате авиакатастрофы погибли трое членов экипажа и десять пассажиров.

По данным местного издания Milenio, самолет врезался в землю на скорости 400 км/ч. Сила удара была такова, что кабина пилотов оказалась полностью разрушена, а хвостовая часть откололась.

Во время переговоров с диспетчером в городе Рамос-Ариспе в Коауиле пилот сообщил, что попытается «лететь выше». Он пояснил, что хочет обойти грозовой фронт, но после этого связь с самолетом была потеряна.

Воздушное судно выполняло полет из Лас-Вегаса в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон. В последний раз пилот связался с диспетчером, когда самолет находился в 280 км от города Монклова в Коауиле. Самолет должен был приземлиться в Монтеррее в 18:30 воскресенья (02:30 мск понедельника), но этого не произошло.

Пассажиры самолета возвращались с боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, бой состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели обнаружили разбившийся в Мексике самолет
11 человек погибли в результате ДТП в Мексике

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017