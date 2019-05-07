Частный самолет упал в Мурманской области

Небольшой частный двухмоторный гидросамолет упал в городе Мончегорске Мурманской области. Один человек пострадал.

«В Мончегорске упал небольшой самолет, на место выехал начальник местного пожарно-спасательного гарнизона, подробности уточняются», — сообщили 7 мая ТАСС в региональном управлении МЧС.

Впоследствии стало известно, что самолет провалился в проталину на озере Лумболка при маневрировании, было повреждено крыло. В результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек, его госпитализировали с травмой позвоночника. Состояние оценивается как средней тяжести, опасения не вызывает, сказали в медучреждении.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 6 мая.