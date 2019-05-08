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Названо число пострадавших при крушении самолета в аэропорту Мьянмы

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Фото: twitter.com/MRKYAWWIN
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В результате крушения самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines в международном аэропорту Ягнон в Мьянме пострадали 11 человек.

Всего на борту лайнера находился 31 человек, сообщает в среду, 8 мая, «РИА Новости» со ссылкой на AFP. Среди пострадавших есть граждане Канады, Китая, Бангладеш, Мьянмы, Франции и Швейцарии.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей. Аэропорт закрыт на вылет и прилет воздушных лайнеров.

6 мая частный реактивный самолет Bombardier Challenger 601, на борту которого находились 13 человек, разбился в горной местности в Мексике.

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