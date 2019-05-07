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Mercedes отзывает для ремонта почти 1,6 тыс. автомобилей S-класса

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Фото: Global Look Press
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Компания Mercedes-Benz отзывает в России для ремонта 1569 автомобилей S-класса, сообщает 6 мая пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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Отзыву подлежат машины, произведенные в период с марта 2017 года по июнь 2018 года. Причина — на определенных автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации.

На автомобилях будет произведена проверка положения пыльника рулевой рейки и, при необходимости, корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP.

О необходимости предоставить автомобиль в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ уведомят владельцев путем рассылки писем или по телефону.

5 февраля сообщалось, что компания Mercedes-Benz отзывает в России для ремонта 7011 автомобилей C- и GLC-классов из-за некорректного отображаемого статуса подушки безопасности переднего пассажира.

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