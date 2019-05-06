Прокурор процитировал басню Крылова во время слушания дела Мамаева и Кокорина

Прокурор процитировал известную басню Ивана Крылова во время слушания по делу футболистов «Краснодара» Павла Мамаева и «Зенита» Александра Кокорина. 6 мая в Пресненском суде Москвы проходят прения сторон по делу о драках.

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес Ягненка поволок», — сказал представитель государственного обвинения, завершая часть заключения, связанную с избиением водителя Виталия Соловчука.

Как сообщает корреспондент «Известий», в ходе оглашения обвинительного заключения прокурор отметил, что показания обвиняемых являются недостоверными. По его словам, обвинительное заключение говорит абсолютно не в пользу подсудимых: эмоции на их лицах менялись от абсолютного шока до ироничной улыбки каждую минуту.

В результате прокурор запросил для спортсменов реальные сроки — 1 год и 6 месяцев лишения свободы для Кокорина и 1 год и 5 месяцев для Мамаева.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали водитель Виталий Соловчук, гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».