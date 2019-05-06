Прямой эфир
Сюжет:

Кокорина поздравили с чемпионством перед заседанием суда

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы 6 апреля приступает к прениям сторон по делу о драках в Москве с участием футболистов «Краснодара» Павла Мамаева и «Зенита» Александра Кокорина. Последнего перед заседанием собравшиеся в зале суда журналисты встретили аплодисментами и поздравили с чемпионством.

«Кокорин и Мамаев не добились ничего, чтобы быть примером для детей»
Министр спорта Павел Колобков — о скандальном деле футболистов, выборах президента РФС и политической карьере Шипулина

Кокорин стал первым футболистом в России, который стал чемпионом страны, находясь за решеткой. Футболист поблагодарил журналистов за добрые слова и поздравил своих партнеров по команде. «Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал чемпионство 5 мая, став недосягаемым для конкурентов за три тура до финиша первенства РПЛ.

Прения сторон начинаются с выступления государственного обвинителя, который, как ожидается, запросит для обвиняемых наказание.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали водитель Виталий Соловчук, гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В начале апреля суд продлил арест всем фигурантам дела до 25 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кокорин стал чемпионом России из СИЗО
Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017