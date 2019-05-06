Кокорина поздравили с чемпионством перед заседанием суда

Пресненский суд Москвы 6 апреля приступает к прениям сторон по делу о драках в Москве с участием футболистов «Краснодара» Павла Мамаева и «Зенита» Александра Кокорина. Последнего перед заседанием собравшиеся в зале суда журналисты встретили аплодисментами и поздравили с чемпионством.

Кокорин стал первым футболистом в России, который стал чемпионом страны, находясь за решеткой. Футболист поблагодарил журналистов за добрые слова и поздравил своих партнеров по команде. «Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал чемпионство 5 мая, став недосягаемым для конкурентов за три тура до финиша первенства РПЛ.

Прения сторон начинаются с выступления государственного обвинителя, который, как ожидается, запросит для обвиняемых наказание.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали водитель Виталий Соловчук, гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В начале апреля суд продлил арест всем фигурантам дела до 25 сентября.