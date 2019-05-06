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Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом сообщает корреспондент «Известий». Заседание проходит в Пресненском суде Москвы 6 мая.

Для Кокорина гособвинение попросило 1 год 6 месяцев лишения свободы, для Мамаева — 1 год и 5 месяцев. По мнению прокурора, исправление спортсменов возможно только при реальном заключении, оснований для условного наказания нет.

Друга футболистов Александра Протасовицкого попросили приговорить к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, а младшего брата Кокорина — Кирилла — к 1 году и 6 месяцам.

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Ранее 6 мая журналисты перед заседанием суда встретили аплодисментами и поздравили с чемпионством Александра Кокорина, который стал первым футболистом в России, завоевавшим этот титул, находясь в СИЗО. Футболист поблагодарил журналистов за добрые слова и поздравил своих партнеров по команде. «Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал чемпионство 5 мая, став недосягаемым для конкурентов за три тура до финиша первенства РПЛ.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушковой Виталия Соловчука и избили его. После чего компания переместилась в кафе, где они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в «Кофемании» пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 сентября.

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