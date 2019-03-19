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В Китае хирург впервые провел операцию на мозге по сети 5G

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Фото: cgtn.com
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В китайском городе Санья хирург провел операцию, находясь на расстоянии в 3 тыс. км от пациента, с помощью сети 5G. Об этом 17 марта сообщил портал China Global Television Network.

Доктор Линг Жипей 16 марта подключился к экранам, установленным в операционной палате больного. Благодаря специальным устройствам он установил в мозг неназванного пациента чип, который обеспечивает глубокую стимуляцию мозга и определяет состояние человека с болезнью Паркинсона.

Хирург в течение трех часов управлял процессами «в режиме реального времени», используя мобильный интернет, работающий по технологии 5G. После процедуры пациент пришел в себя и сообщил хирургу о своем хорошем самочувствии.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что в Оренбурге врачи впервые провели операцию с применением инновационных 3D-технологий. Пациенту был вживлен компонент протеза, напечатанный на 3D-принтере.

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