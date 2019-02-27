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Первую операцию по эндопротезированию коленного сустава провели в Туле

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Врачи Тульской областной клинической больницы № 2 им. Л.Н. Толстого успешно провели операцию по эндопротезированию коленного сустава системой последнего поколения Stryker Knee Triathlon с сохранением задней крестообразной связки и замещением надколенника. Операция такого рода стала первой в регионе.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, операция прошла 20 февраля. Для того, чтобы успешно оказать помощь врачи прошли обучающие курсы на базе РНИИТО им. Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге и Областного клинического госпиталя ветеранов войн в Ярославле. Первые операции были проведены под контролем ведущих хирургов-ортопедов Москвы и Иваново, пишет газета «Тульские известия».

Главврач тульской больницы Вадим Даильнев рассказал, что в медучреждении внедрили современную методику. Она позволяет сохранить пациенту связочный аппарат, обеспечивает стабильную амплитуду движений в суставе, а также способствует быстрому восстановлению оперируемого.

По его словам, эндопротезы такого уровня позволяют обеспечить комфорт для пациента и сохранить активный образ жизни.

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