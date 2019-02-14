Рязанские врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли

Врачи рязанского Центра урогинекологии и нефрологии больницы №11 успешно провели уникальную операцию и спасли единственную у 63-летнего пациента почку. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.

Как рассказал главный врач Виктор Филимонов, уникальность операции и данного клинического случаю заключается в том, что удалось удалить опухоль единственной почки у пациента с минимальными повреждениями, пишет РИА «7инфо».

Врач отметил, что успешно провести операцию помогла слаженная филигранная работа хирургов и их опыт, а также наличие современных медицинских технологий. Это позволило обеспечить достойное качество жизни пациента, избавить от необходимости искусственной почки.