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Рязанские врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли

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Врачи рязанского Центра урогинекологии и нефрологии больницы №11 успешно провели уникальную операцию и спасли единственную у 63-летнего пациента почку. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.

Как рассказал главный врач Виктор Филимонов, уникальность операции и данного клинического случаю заключается в том, что удалось удалить опухоль единственной почки у пациента с минимальными повреждениями, пишет РИА «7инфо».

Врач отметил, что успешно провести операцию помогла слаженная филигранная работа хирургов и их опыт, а также наличие современных медицинских технологий. Это позволило обеспечить достойное качество жизни пациента, избавить от необходимости искусственной почки.

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