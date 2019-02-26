Дело возбудили по факту смерти пациентки после операции в Саратове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в Саратове. Причиной смерти стала массивная кровопотеря.

42-летняя женщина перенесла операцию 20 февраля. В клинике поясняют, что перед операцией пациентка прошла обследования и сдала необходимые анализы. Также врачи уточняют, что женщина потеряла много веса, хирурги должны были провести круговую подтяжку тела, пишет ИА «Взгляд-инфо». После операции пациентку перевели в палату интенсивной терапии. На следующий состояние ее здоровья ухудшилось, она скончалась вечером 21 февраля.

По результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти стала массивная кровопотеря в результате осложнения после проведенной операции. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».