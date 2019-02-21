Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего. По словам ее сына Олега Коржанова, пациентка кричала на всю больницу.

Коржанов рассказал изданию Znak.com, что в середине января его мать раздробила колено, поскользнувшись на перекрестке на обломке автомобильной фары. После этого ее прооперировали, вставив в колено металлоконструкцию из спиц и проволоки.

Однако вскоре из колена начала торчать одна из спиц, с чем женщина и пришла к травматологу. Вместо того, чтобы отправить ее в стационар, он сделал ей укол лидокаина. По словам сына, не дождавшись начала действия обезболивающего, врач начал проводить манипуляции.

«Маме наживую отломали спицу в колене. Средневековье. «Другого нет, терпите». Она кричала на всю больницу», — рассказал Коржанов.

По словам мужчины, у его матери больное сердце и от произошедшего у нее мог случиться приступ.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области данную ситуацию пока не прокомментировали.

13 января пациенты Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области опубликовали в соцсетях фотографии «кроватей», состоящих из стульев и досок. В медучреждении объяснили случившееся большим числом пациентов в эти дни. Позднее губернатор региона пообещал закупить для больницы резервные койки. По данному факту прокуратура возбудила дело, а главврача учреждения оштрафовали на 500 рублей.