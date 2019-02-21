Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.

«Вас обманули. С Аллой Борисовной всё в порядке, она не знала об этом», — сказала она в разговоре с «Известиями» в четверг, 21 февраля.

В комментарии РЕН ТВ представитель звезды уточнила, что Пугачева ездит «по делам» и она только что с ней встречалась.

Ранее в этот же день об операции 69-летней Примадонны сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Пугачева обратилась в Институт хирургии имени Вишневского с жалобами на неприятные ощущения в груди.

После обследования кардиологов выяснилось, что у певицы якобы нарушен сердечный ритм и сразу же отправили на операционный стол. Бороться за жизнь звезды доверили академику Баграту Алекяну. Всё прошло успешно.

Однако глава Института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили утверждает, что Примадонна прошла в клинике плановый осмотр, отмечает РЕН ТВ.

15 апреля артистке должно исполниться 70 лет. В настоящее время она готовится к юбилейному концерту, который состоится 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Известно, что «дочка» компании «Вертолеты России» выделило на мероприятие 40 млн рублей. Предполагается, что эта сумма может быть частью коррупционной схемы, заявил глава национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.