Лоза раскрыл секрет популярности Киркорова и Пугачевой

Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Стас Михайлов популярны потому, что их постоянно показывают по телевизору. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза.

«Будет с утра до ночи Киркоров — будете Киркорова любить, приглашать на корпоративы. Если Лозу не показывают по телевизору, ну, просто категорически, то меня, конечно, никто не будет приглашать», — цитирует его Пятый канал.

Лоза добавил, что никого из «начальников медиасистемы» мнение людей не интересует.

16 февраля лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заметил, что российский музыкант Юрий Лоза «вдруг стал комментатором всего».