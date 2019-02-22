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В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии

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Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.

Следователи и прокуроры начали проверку по факту происшествия.

«По предварительной информации, женщина скончалась в клинике, где ей проводились определенные медицинские манипуляции», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

По данным прокуратуры, в 2017 году в этой же клинике после операции умер пациент. Это дело до сих пор расследуется. Кроме того, на медучреждение поступали жалобы о причинении вреда здоровью.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Москве во время ринопластики девушке пробили основание черепа.

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