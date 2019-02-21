Частную клинику в Москве закрыли из-за смерти пациентки

Клинику «Асклепий мед» в Москве закрыли после смерти пациентки во время пластической операции. Инцидент произошел в июле 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В 2018 году следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью пациентки медицинского учреждения. По данным следствия, вечером 23 июля 2018 года 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и умерла во время проведения хирургического вмешательства в одной из частных клиник столицы. Как пишет «РИА Новости», ей должны были делать пластическую операцию. По предварительным данным, женщине стало плохо после укола лидокаина.

В ходе проверки клиники «Асклепий мед» следователи установили, что у организации отсутствовала лицензия на осуществление медицинской деятельности, что не давало ей право оказывать медицинскую помощь. Вместе с этим, клиника предлагала широкий спектр медуслуг, которые не были безопасными для пациентов, пишет «Ридус». Врачи клиники не имели необходимой квалификации, не было нужного оборудования, а при лечении использовались недоброкачественные и просроченные лекарства.

Росздравнадзор передал материалы своей проверки в Следственный комитет. Суд признал руководителя клинки Сагындыка Кудайбердиева виновным в совершении преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев. Организация «Асклепий мед» была закрыта, пишет РЕН ТВ.