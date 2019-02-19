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Елена Малышева оценила решение суда о штрафе для ее клиники

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Степанов
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Телеведущая Елена Малышева прокомментировала штраф, назначенный ее клинике после проверки Росздравнадзора. По ее словам, медицинский центр уже устранил все выявленные нарушения. 

Арбитражный суд Москвы 19 февраля оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой на 100 тыс. рублей. Причиной стало грубое нарушение лицензионных требований по пластической хирургии, а также отсутствие ряда необходимых медицинских изделий.

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«Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной. Когда нарушения не угрожают жизни пациентов, накладываются штрафы», — говорится в заявлении Малышевой, которое цитирует РБК.

Владелица клиники отметила, что проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. Также Малышева подчеркнула, что в центре работают врачи «высочайшего класса» и сейчас к учреждению нет претензий.

В разговоре с журналистами агентства городских новостей «Москва» Малышева попросила «для смеха» посмотреть на размер штрафа и отказалась от дальнейшей беседы.

В ходе проверки Росздравнадзор установил, что в Медицинском центре Елены Малышевой в кабинете пластического хирурга не было кушетки, шкафа для медицинских документов, ростомера, тонометра, перевязочного стола, малого хирургического набора, холодильника, негатоскопа — устройства, которое используется для просмотра рентгенограмм и томограмм, бестеневой лампы и весов. В других кабинетах и палатах не было необходимых медицинских изделий для анестезиологии и реаниматологии.

Помимо этого, были зафиксированы нарушения при проверке кадрового состава. Так, у одного из пластических хирургов не было необходимого стажа работы, а врач-косметолог работала по договору возмездного оказания услуг и выполнения работ, что противоречит закону. При этом среди 102 единиц медтехники, которые числятся на балансе центра, только две проходили техобслуживание. Сотрудники клиники также не вели журнал решений врачебной комиссии и не составляли план-график ее заседаний.

В материалах дела указано, что эти нарушения центра влекут угрозу причинения вреда жизни и здоровью неограниченного круга лиц.

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