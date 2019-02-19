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Клинику Елены Малышевой оштрафовали на 100 тыс. рублей

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Степанов
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Арбитражный суд Москвы оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой за грубое нарушение лицензионных требований по пластической хирургии и назначил клинике административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

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«Суд считает возможным установить меру административной ответственности в виде административного штрафа в минимальном размере санкции, предусмотренной ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». — Ред.) — 100 тыс. рублей», — говорится в документе. В решении подчеркивается, что такая мера позволит обеспечить достижение цели административного наказания.

Кроме того, в ходе проверки в центре Малышевой было выявлено отсутствие ряда необходимых медицинских изделий. Так, в кабинете пластического хирурга не было кушетки, шкафа для медицинских документов, ростомера, тонометра, перевязочного стола, малого хирургического набора, холодильника, негатоскопа — устройства, которое используется для просмотра рентгенограмм и томограмм, бестеневой лампы и весов, а в других кабинетах и палатах не было необходимых медицинских изделий для анестезиологии и реаниматологии.

Помимо этого, были зафиксированы нарушения при проверке кадрового состава. Так, у одного из пластических хирургов не было необходимого стажа работы, а врач-косметолог работала на работу по договору возмездного оказания услуг и выполнения работ, что противоречит закону. При этом среди 102 единиц медтехники, которые числятся на балансе центра, только две проходили техобслуживание. Сотрудники клиники также не вели журнал решений врачебной комиссии и не составляли план-график ее заседаний.

Как передает Агентство городских новостей «Москва», сама телеведущая Елена Малышева отказалась комментировать решение суда. «О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго», — заявила владелица центра.

В материалах дела указано, что эти нарушения центра влекут угрозу причинения вреда жизни и здоровью неограниченного круга лиц.

Ранее пациентка одной из клиник на Новом Арбате пожаловалась на потерю слуха после проведения пластической операции в 2017 году. По данным СМИ, хирург допустил ошибку, проколов ей слюнные железы и подъязычный нерв, из-за чего женщина частично потеряла слух. Обстоятельства инцидента уже проверяет Следственный комитет.

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