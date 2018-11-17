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В Москве во время ринопластики девушке пробили основание черепа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет проводит проверку после сообщений о том, что во время операции по коррекции формы носа в одной из московских частных клиник, пациентке пробили основание черепа. Об этом 16 ноября сообщила старший помощник руководителя главка СК по Москве Юлия Иванова.

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«Следственными органами организовано проведение доследственной проверки информации СМИ о причинении вреда здоровью пациентки в одной из столичных частных клиник <…> В ходе проверки будут проведены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в пятницу телеканал РЕН ТВ сообщил, что во время ринопластики в одной из частных клиник 25-летней девушке Каролине К. врачи пробили основание черепа. В результате у девушки открылось сильное кровотечение, которое хирурги не смогли остановить самостоятельно.

Пациентку госпитализировали в больницу, где ей понадобилось переливание крови.

По некоторым данным, девушка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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