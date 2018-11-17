В Москве во время ринопластики девушке пробили основание черепа

Следственный комитет проводит проверку после сообщений о том, что во время операции по коррекции формы носа в одной из московских частных клиник, пациентке пробили основание черепа. Об этом 16 ноября сообщила старший помощник руководителя главка СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами организовано проведение доследственной проверки информации СМИ о причинении вреда здоровью пациентки в одной из столичных частных клиник <…> В ходе проверки будут проведены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в пятницу телеканал РЕН ТВ сообщил, что во время ринопластики в одной из частных клиник 25-летней девушке Каролине К. врачи пробили основание черепа. В результате у девушки открылось сильное кровотечение, которое хирурги не смогли остановить самостоятельно.

Пациентку госпитализировали в больницу, где ей понадобилось переливание крови.

По некоторым данным, девушка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких.