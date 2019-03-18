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Липецкие врачи спасли упавшую со второго этажа маленькую девочку

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В селе Тербуны Липецкой области трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Она получила серьезные травмы, врачам пришлось экстренно оперировать ребенка.

Несчастный случай произошел в субботу, 16 марта, в частном доме. Трехлетняя девочка поднялась к себе в комнату на втором этаже, а спустя некоторое время родители услышали стоны, доносившиеся с козырька крыльца над входной дверью. Посмотрев на козырек, взрослые увидели свою дочь, которая выпала из окна, сообщает LipetskMedia.

Ребенок был доставлен в реанимацию. У девочки диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Из Тербунской ЦРБ ее перевезли в Липецкую детскую областную больницу, где врачи приняли решение о срочной операции.

Нейрохирург провел декомпрессионную трепанацию черепа и удалил гематому. Это позволило снять давление на головной мозг, которое могло привести к гибели. Операция прошла успешно.

На данный момент пострадавшая находится на аппарате ИВЛ. Ее состояние оценивается как стабильное. Ей предстоит повторная операция и длительное лечение.

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