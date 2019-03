Эксперт сравнил потенциальный ущерб от астероида ЕА2 с челябинским метеоритом

Астероид ЕА2, стремительно сближающийся с Землей, не представляет угрозы планете и пролетит мимо. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал заведующий Звенигородской обсерваторией Института астрономии РАН Сергей Барабанов. При этом, если бы орбита астероида пересеклась с орбитой Земли, ущерб от столкновения был бы сопоставим со знаменитым челябинским метеоритом.

Согласно данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тыс. км. Объект, который движется со скоростью около 5 км/с, максимально сблизится с нашей планетой 22 марта.

«Никуда он не вильнет в последний момент, пролетит мимо Земли. Расстояние Луны до Земли колеблется от 300 тыс. до 400 тыс. км. У нас самые высокие спутники на геостационарной орбите находятся на расстоянии 40 тыс. км. А расстояние максимального сближения этого астероида на порядок больше», — сказал астроном.

По его словам, ЕА2 размером от 18 до 40 м — это маленький астероид. Есть гораздо больше — диаметром десятки километров.

«Челябинский метеорит тоже был примерно 18 м. Если предположить, что астероид (EA2. — Ред.) попал бы в достаточно населенный район, ущерб был бы сопоставим с челябинским метеоритом. А если бы он в тайгу попал, может, его и увидели какие-то свидетели, но в целом его бы не заметили», — отметил заведующий Звенигородской обсерваторией Института астрономии РАН.

На Земле существует целая система обнаружения астероидов. Как рассказал Сергей Барабанов, основной вклад в эту работу внесли Соединенные Штаты.

«Большинство телескопов, которые дают наибольшее число открытых астероидов, находятся в Америке либо стоят в других местах, но при этом всё равно они в основном американские — спонсируются NASA. Еще есть австралийские, есть китайские. К сожалению, у России есть только небольшие телескопы, которые работают в этой области», — заметил эксперт.

Барабанов отметил, что на сегодня обнаружено почти 20 тыс. астероидов размером от 10 м до нескольких километров. При этом среди них пока не обнаружено ни одного реально угрожающего Земле.

«Работа ведется, возможно, будут еще обнаружены, но небольшие. <...> Они обнаруживаются достаточно далеко от Земли, поэтому всегда будет время какое-то решение принять», — подчеркнул астроном.

