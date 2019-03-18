Прямой эфир

Эксперт сравнил потенциальный ущерб от астероида ЕА2 с челябинским метеоритом

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Астероид ЕА2, стремительно сближающийся с Землей, не представляет угрозы планете и пролетит мимо. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал заведующий Звенигородской обсерваторией Института астрономии РАН Сергей Барабанов. При этом, если бы орбита астероида пересеклась с орбитой Земли, ущерб от столкновения был бы сопоставим со знаменитым челябинским метеоритом.

Согласно данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тыс. км. Объект, который движется со скоростью около 5 км/с, максимально сблизится с нашей планетой 22 марта.

А было ли тело: ученые опровергли версию о «хабаровском метеорите»
Чем объясняют изменения в ландшафте в русле реки Бурея военные и спасатели

Малый камень

«Никуда он не вильнет в последний момент, пролетит мимо Земли. Расстояние Луны до Земли колеблется от 300 тыс. до 400 тыс. км. У нас самые высокие спутники на геостационарной орбите находятся на расстоянии 40 тыс. км. А расстояние максимального сближения этого астероида на порядок больше», — сказал астроном.

По его словам, ЕА2 размером от 18 до 40 м — это маленький астероид. Есть гораздо больше — диаметром десятки километров.

«Челябинский метеорит тоже был примерно 18 м. Если предположить, что астероид (EA2. — Ред.) попал бы в достаточно населенный район, ущерб был бы сопоставим с челябинским метеоритом. А если бы он в тайгу попал, может, его и увидели какие-то свидетели, но в целом его бы не заметили», — отметил заведующий Звенигородской обсерваторией Института астрономии РАН.

К Армагеддону готовы

На Земле существует целая система обнаружения астероидов. Как рассказал Сергей Барабанов, основной вклад в эту работу внесли Соединенные Штаты.

«Большинство телескопов, которые дают наибольшее число открытых астероидов, находятся в Америке либо стоят в других местах, но при этом всё равно они в основном американские — спонсируются NASA. Еще есть австралийские, есть китайские. К сожалению, у России есть только небольшие телескопы, которые работают в этой области», — заметил эксперт.

Барабанов отметил, что на сегодня обнаружено почти 20 тыс. астероидов размером от 10 м до нескольких километров. При этом среди них пока не обнаружено ни одного реально угрожающего Земле.

«Работа ведется, возможно, будут еще обнаружены, но небольшие. <...> Они обнаруживаются достаточно далеко от Земли, поэтому всегда будет время какое-то решение принять», — подчеркнул астроном.

Что касается противодействия астероидам, то ученые рассматривают несколько вариантов. Начиная от ядерных зарядов, которые доставят на астероид, до отклонения его орбиты, если будет достаточно много времени — несколько лет, до того как он столкнется с Землей.

В свою очередь, астроном-наблюдатель Томского планетария Евгений Парфенов заверил ТАСС, что если расчеты верны, то «явление абсолютно безопасно».

В феврале 2013 года метеорит упал в Челябинской области. Небесное тело разрушилось в воздухе. Ударной волной в зданиях выбило стекла, пострадали 1613 человек. Осколки разлетелись по нескольким районам, самый большой был найден в озере Чебаркуль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
NASA предупредило о приближении крупного астероида к Земле
Эксперты не увидели опасности в приближении астероида ЕА2 к Земле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017