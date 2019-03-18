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Эксперты не увидели опасности в приближении астероида ЕА2 к Земле

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Фото: NASA
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Крупный астероид ЕА2, стремительно сближающийся с Землей, не представляет угрозы планете. Как пояснили эксперты агентству ТАСС, небесное тело минует Землю.

Об угрозе планете заявили в NASA ранее 18 марта, сообщив, что 22 марта астероид пролетит на расстоянии около 305 тыс. км от Земли, что гораздо меньше расстояния до Луны. ЕА2 движется со скоростью 5 км/с, его диаметр составляет 40 м.

Астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов заверил — если расчеты верны, то «явление абсолютно безопасно». В противном случае остается надеяться, что в случае падения на Землю ЕА2 не заденет населенные пункты. Парфенов напомнил, при падении челябинского метеорита пострадали 1,5 тыс. человек. Почти все они наблюдали за явлением, стоя у окна, из которых выбило окна ударной волной.

«Здесь волна будет такая, что пострадают не стекла, а целые здания. Но если он улетит в глушь, то никто даже не заметит», — добавил Парфенов.

По словам профессора кафедры Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Гроховского, научное сообщество отслеживает движение около 20 тыс. астероидов, близких к Земле. Однако в приближении ЕА2 «нет ничего страшного».

«Давно ничего не пролетало так близко, и на ближайшие два месяца подобных явлений не ожидается», — добавил специалист.

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