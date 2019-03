Эксперты не увидели опасности в приближении астероида ЕА2 к Земле

Крупный астероид ЕА2, стремительно сближающийся с Землей, не представляет угрозы планете. Как пояснили эксперты агентству ТАСС, небесное тело минует Землю.

Об угрозе планете заявили в NASA ранее 18 марта, сообщив, что 22 марта астероид пролетит на расстоянии около 305 тыс. км от Земли, что гораздо меньше расстояния до Луны. ЕА2 движется со скоростью 5 км/с, его диаметр составляет 40 м.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O