Эксперты не увидели опасности в приближении астероида ЕА2 к Земле

Крупный астероид ЕА2, стремительно сближающийся с Землей, не представляет угрозы планете. Как пояснили эксперты агентству ТАСС, небесное тело минует Землю.

Об угрозе планете заявили в NASA ранее 18 марта, сообщив, что 22 марта астероид пролетит на расстоянии около 305 тыс. км от Земли, что гораздо меньше расстояния до Луны. ЕА2 движется со скоростью 5 км/с, его диаметр составляет 40 м.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.

Астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов заверил — если расчеты верны, то «явление абсолютно безопасно». В противном случае остается надеяться, что в случае падения на Землю ЕА2 не заденет населенные пункты. Парфенов напомнил, при падении челябинского метеорита пострадали 1,5 тыс. человек. Почти все они наблюдали за явлением, стоя у окна, из которых выбило окна ударной волной.

«Здесь волна будет такая, что пострадают не стекла, а целые здания. Но если он улетит в глушь, то никто даже не заметит», — добавил Парфенов.

По словам профессора кафедры Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Гроховского, научное сообщество отслеживает движение около 20 тыс. астероидов, близких к Земле. Однако в приближении ЕА2 «нет ничего страшного».

«Давно ничего не пролетало так близко, и на ближайшие два месяца подобных явлений не ожидается», — добавил специалист.