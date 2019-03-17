Россия и США проведут совместное моделирование полета на Луну

Россия и США 19 марта запустят совместный экспериментальный проект SIRIUS по моделированию полета на Луну и изучению ее поверхности для строительства базы. Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение «Известий».

В состав экипажа SIRIUS войдут трое мужчин и три женщины в возрасте от 28 до 30 лет. Решение о смешанном составе команды было принято намеренно. Авторы проекта таким образом хотят изучить, как пребывание в космосе влияют на мужской и женский организмы.

Эксперимент продлится четыре месяца. Ученые полностью изолируют команду от внешнего мира и подвергнут их различным испытаниям для проверки их физиологической и психологической устойчивости.

В частности, перед экипажем будет смоделирована ситуация, при которой им предстоит в течение двух дней без перерыва на сон разгружать прибывший грузовой корабль. Всего запланировано около 80 экспериментов. Для точного отслеживания стресса экипажа во время полета космический корабль оборудовали специальными камерами дистанционного наблюдения и биомаркерами для контроля за эмоциями и мимикой команды.

Во время разработки проекта SIRIUS «Роскосмос» и NASA старались максимально учитывать опыт прошедших экспериментов, например, «Марс-500». Так, при подготовке экипажа делался упор на более интенсивном и полноценном его обучении.

Подробнее — в материале «Известий»:

Четыре месяца условно: в России смоделируют полет на Луну