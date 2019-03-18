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Научная экспедиция отправится на предполагаемое место падения метеорита в Эвенкии

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Фото: РЕН ТВ
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Научная экспедиция отправится на предполагаемое место падения метеорита в Красноярском крае, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря красноярского регионального отделения «Русского географического общества» (РГО) Владислава Власова.

По его словам, упавшее в Эвенкии небесное тело с большой долей вероятности может оказаться метеоритом, поэтому РГО вместе с учеными из Финляндии организует экспедицию к месту его падения.

По мнению сопредседателя археологической комиссии РГО, доктора исторических наук Николая Дроздова, космическое тело, упавшее в Эвенкии, похожее на метеорит. На это указывает траектория, скорость падения и визуальные признаки, сообщается на сайте aif.ru. Однако на записи с падением этого объекта не виден «метеоритный хвост», отметил Дроздов.

16 марта в Сети появилось видео пролетающего в небе объекта, который предположительно является метеоритом. Запись была сделана видеорегистратором водителя из Красноярского края во время движения по дороге. На кадрах объект, светящийся зеленым светом, опускается в направлении поселка Тура. Единая дежурно-диспетчерская служба Эвенкийского района также подтвердила факт полета неопознанного объекта.

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