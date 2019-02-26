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Во взрыве на судне «Партизан» в Японском море заподозрили метеорит

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Взрыв на российском судне «Партизан» компании «Гудзон» мог произойти в результате попадания осколка метеорита. Об этом представитель компании Валерий Улискин сообщил во вторник, 26 февраля, передает «Интерфакс».

По словам Улискина, пока о причинах взрыва и пробоины судить рано. «Ими могут быть многие обстоятельства: от элементарной халатности и небрежности в соблюдении правил пожарной безопасности до столкновения с каким-то плавучим или летающим объектом, попадание учебного или боевого снаряда, заложенной террористами бомбы, непреодолимой силы стихии в виде попадания осколка метеорита», — цитирует телеканал «360» представителя компании. Он добавил, что в море подобные случаи происходят гораздо чаще, чем на суше.

Инцидент с судном, которое перевозило металлолом, произошел в Японском море 25 февраля.

Ранее во вторник Улискин сообщил, что точные причины будут выясняться, когда судно прибудет в порт Донгхэ в Южной Корее.

На судне «Партизане» находятся 13 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. Экипажу самостоятельно удалось потушить возгорание. Сейчас корабль находится в мореходном состоянии.

При взрыве в судне образовались две небольшие пробоины на высоте 6 м над ватерлинией, был поврежден брашпиль. Размеры брешей составляют 40 на 15 см и 30 на 45 см. Водотечности корпуса судна нет, взрыв не привел к разливу топлива и загрязнению окружающей среды. По словам руководителя морского спасательно-координационного центра Владивостока Николая Пирожкова, «Партизан» отремонтируют в южнокорейском порту.

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