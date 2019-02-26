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На российском судне в Японском море произошел взрыв

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Фото: СК «Гудзон»
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Взрыв произошел на судне «Партизан» российской компании «Гудзон», которое перевозило груз металлолома в Японском море 25 февраля. Об этом сообщил заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании-судовладельца Валерий Улискин.

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«Да, накануне на судне произошел взрыв, причина непонятна. Подозревали, что что-то извне прилетело. Однако точные причины будут выясняться, когда судно прибудет в порт Донгхэ в Южной Корее», — цитирует его агентство «Интерфакс».

По его словам, всего на судне находится 13 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. Экипажу удалось самостоятельно потушить возгорание. Сейчас «Партизан» находится в мореходном состоянии.

Вместе с тем руководитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков отметил, что при взрыве в судне образовались две небольшие пробоины на высоте 6 м над ватерлинией, был поврежден брашпиль, пишет «РИА Новости». Размеры брешей составляют 40 на 15 см и 30 на 45 см. Водотечности корпуса судна нет, взрыв не привел к разливу топлива и загрязнению окружающей среды. Кроме того, Пирожков заверил, что «Партизана» отремонтируют в южнокорейском порту.

В августе 2018 года министерство финансов США расширило санкционные списки по КНДР, в которые вошла базирующая в России судоходная компания «Гудзон». Американские власти обвиняют компанию якобы в причастности к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также деятельности, запрещенной Советом безопасности ООН.

В октябре прошлого года судостроительный завод в Шанхае отказался ремонтировать судно «Нептун», принадлежащее компании «Гудзон».

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