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В Красноярском крае засняли падающий метеорит

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети появилось видео пролетающего в небе объекта, который предположительно является метеоритом. Запись была сделана видеорегистратором водителя из Красноярского края во время движения по дороге. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как светящийся зеленым светом объект опускается в направлении поселка Тура. Он также был замечен единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) по Эвенкийскому району.

«Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит или ступень от ракеты, пока неизвестно», — уточнили в ведомстве.

10 февраля в Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы. Инцидент произошел приблизительно в 7:35 по местному времени (2:35 мск).

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