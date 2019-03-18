NASA предупредило о приближении крупного астероида к Земле

Крупный астероид ЕА2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным американского ведомства, максимальное сближение астероида с нашей планетой произойдет 22 марта. В этот день небесное тело пролетит на расстоянии порядка 305 тыс. км от Земли, что на 80 тыс. км меньше расстояния до Луны.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) March 15, 2019

Специалисты утверждают, что астероид движется со скоростью около пяти км/с, а его диаметр достигает 40 м.

В конце февраля NASA показало самое четкое на сегодняшний день фото астероида Ультима Туле. Кадр был сделан аппаратом New Horizons в начале января 2019 года.