NASA предупредило о приближении крупного астероида к Земле
Крупный астероид ЕА2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По данным американского ведомства, максимальное сближение астероида с нашей планетой произойдет 22 марта. В этот день небесное тело пролетит на расстоянии порядка 305 тыс. км от Земли, что на 80 тыс. км меньше расстояния до Луны.
Специалисты утверждают, что астероид движется со скоростью около пяти км/с, а его диаметр достигает 40 м.
В конце февраля NASA показало самое четкое на сегодняшний день фото астероида Ультима Туле. Кадр был сделан аппаратом New Horizons в начале января 2019 года.