Прямой эфир

NASA предупредило о приближении крупного астероида к Земле

0
Фото: nasa.gov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный астероид ЕА2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным американского ведомства, максимальное сближение астероида с нашей планетой произойдет 22 марта. В этот день небесное тело пролетит на расстоянии порядка 305 тыс. км от Земли, что на 80 тыс. км меньше расстояния до Луны.

Специалисты утверждают, что астероид движется со скоростью около пяти км/с, а его диаметр достигает 40 м.

В конце февраля NASA показало самое четкое на сегодняшний день фото астероида Ультима Туле. Кадр был сделан аппаратом New Horizons в начале января 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японский космический зонд успешно сел на астероид
NASA посоветовало не беспокоиться из-за падения астероидов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017