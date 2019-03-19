Наследили: тахографы сообщат о нарушениях водителей онлайн

За грузовиками и автобусами на дорогах проследят онлайн. Тахографы научат в автоматическом режиме передавать надзорным органам данные о несоблюдении режима труда и отдыха водителей и превышении скорости. Систему стоимостью 1,4 млрд рублей планируют создать уже в этом году, рассказали «Известиям» в Минтрансе. В перспективе это позволит штрафовать водителей без камер и инспекторов ГИБДД на дороге. Но для этого нужно оснастить все грузовики и автобусы цифровыми тахографами, на что придется потратить десятки миллиардов рублей, отмечают эксперты.

Тотальный контроль

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве. За нарушения водитель будет привлекаться к административной ответственности. Сейчас данные с устройств нужно скачивать, распечатывать или запрашивать у транспортных компаний, что делает контроль малоэффективным.

Министерство подготовило и внесло в правительство законопроект, который обяжет владельцев грузовиков и автобусов использовать тахографы с функцией автоматической передачи информации. В ведомстве отметили, что для собственников тех транспортных средств, в которых уже установлены старые аналоговые тахографы, будет предусмотрен переходный период.

Как ранее писали «Известия», Минтранс предлагает разрешить штрафовать за превышение скорости по данным тахографов — соответствующий документ обсуждается в аппарате правительства РФ. Штрафы за нарушение скоростного режима сейчас варьируются от 500 рублей до 5 тыс. Если инициативы Минтранса будут приняты, дорожные камеры в случае с грузовиками и автобусами уже не понадобятся — машины фактически будут сами передавать контролирующим органам информацию о нарушениях.

Тахограф Фото: Depositphotos

Справка «Известий» Тахограф записывает маршрут и скорость движения транспортного средства, позволяя регистрировать время труда и отдыха водителей. Сейчас их обязаны ставить только на грузовые машины массой более 3,5 т. Оснащать тахографами нужно также пассажирские автобусы с количеством мест более восьми, но это касается только междугородных и пригородных автобусов. С 1 июля 2019 года требование распространят на городские автобусы и маршрутки. С ноября 2019-го такие устройства должны быть установлены на всех грузовиках и автобусах, включая принадлежащие физлицам (пока это требование касается только юридических лиц и ИП).

Кроме того, Минтранс предлагает обязать владельцев грузовиков и автобусов передавать в надзорные органы сведения о принадлежащих им транспортных средствах (ТС) с тахографами и данные о самих тахографах. Штраф за нарушение этого требования составит от 20 до 50 тыс. рублей.

Изменения предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения» и в КоАП РФ. На уровне вице-премьера эта тема пока не обсуждалась, сказал «Известиям» представитель Максима Акимова.

Сейчас если тахограф не установлен, шоферу выписывают штраф на сумму 1–3 тыс. рублей, с должностного лица, разрешившего движение такого ТС, взыщут 5–10 тыс. рублей. Нарушение режимов труда и отдыха водителем чревато штрафом до 3 тыс. рублей.

Система на миллиард

На создание автоматизированной информационной системы (АИС) «Тахографический контроль» потребуется 1,39 млрд рублей, следует из ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах». Деньги выделяют федеральный бюджет и регионы в пропорции 50 на 50.

— Для автоматической передачи данных с тахографов потребуется доработка АИС, — сообщил представитель Минтранса.

По его словам, в 2019 году планируются закупка аппаратно-программного комплекса для бесперебойной работы АИС, монтажные и пусконаладочные работы. После этого система технически будет готова к передаче данных в режиме онлайн.

Тахограф Фото: Depositphotos

По словам источника, знакомого с деталями проекта, сейчас система не имеет статуса государственной, что затрудняет доступ к хранящейся в ней информации для надзорных органов. Получение соответствующего статуса позволит обеспечить обмен данными между АИС и системами ГИБДД, Ространснадзора и других ведомств.

Предлагаемые изменения в законодательство и доработка АИС «Тахоконтроль», отметили в Минтрансе, позволит снизить количество аварий с участием грузовиков и автобусов из-за нарушений режима труда водителей и превышения скорости. Кроме того, это позволит сделать госконтроль более эффективным, снизить количество инспекторов на дорогах.

Согласно статистике ГИБДД, количество аварий по вине водителей автобусов в 2018 году выросло на 3,7% — до 5815. В них погибли 269 человек, пострадали 8854. Количество ДТП из-за водителей грузовиков осталось примерно на уровне 2017 года — 10997 случаев. В них погибло 1759 и пострадало 13753 человека.

Дорогая цифра

Более половины грузовых автомобилей в России оснащены аналоговыми тахографами, которые не позволяют передавать данные в автоматическом режиме, сообщил «Известиям» председатель ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

— Можно обязать перевозчиков заменить их на цифровые устройства, но это дополнительные финансовые затраты. Поэтому мы неоднократно предлагали совместить тахографический контроль с системой «Платон», — добавил он.

В России зарегистрировано 2 млн грузовиков массой более 3,5 т и автобусов, принадлежащих юрлицам и ИП. Из них более 760 тыс. оснащены тахографами, более 134 тыс. — контрольными устройствами, которые применяются при международных перевозках, уточнили в Минтрансе. То есть половина грузовиков и автобусов, на которых должны быть тахографы, сейчас ими вообще не оборудованы.

Средняя стоимость современного тахографа, по словам Владимира Матягина, составляет от 35 тыс. до 60 тыс. рублей. Чтобы поставить цифровые устройства примерно на 1 млн грузовых автомобилей и автобусов, потребуется 35–60 млрд рублей. Если учесть, что цифровыми тахографами необходимо оборудовать половину транспорта, где стоят аналоговые приборы, а также транспортные средства, которые подпадут под действие закона до конца 2019 года, итоговая сумма будет еще выше.

Тахограф Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Владимир Матягин обратил внимание «Известий» на недостаток в России специальных стоянок для большегрузного транспорта, в связи с чем дальнобойщики нарушают режим труда и отдыха, опасаясь длительных остановок на обочинах.

— Неясно, как будет система определять форс-мажорную ситуацию — если фура попала в пробку. Остановиться на дороге либо обочине запрещает ПДД, нужно ехать до ближайшей стоянки. Как автоматизированная система узнает об этом? — добавил председатель ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин.

В Великобритании, наиболее продвинутой в плане тахографического контроля, с 15 июня 2019 года будут внедрены цифровые устройства второго поколения — смарт-тахографы. Они смогут осуществлять позиционирование ТС с помощью навигационных систем Galileo/GPS и беспроводного соединения с интерфейсом связи ближнего действия. Дальность передачи данных с таких устройств — порядка 25 м, а считать информацию можно только с помощью специальной аппаратуры, установленной у обочины. Такая система позволяет проводить выборочный контроль, более тщательная проверка по-прежнему производится инспекторами автоинспекции вручную.