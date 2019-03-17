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Синдзо Абэ заявил о планах реформировать силы самообороны Японии

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что планирует заняться развитием и повышением эффективности национальных сил самообороны на фоне ухудшения безопасности в регионе. Об этом сообщил телеканал SHK.

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Японский лидер пояснил, что в нынешних условиях руководство страны не может обеспечить нужную безопасность Японии.

«Руководствуясь новыми оборонными принципами, мы будем активно продвигать различные реформы для повышения оборонительной мощи и сохранения превосходства в таких областях, как киберпространство и космос», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, Абэ высказал мнение о целесообразности проведения реформы по расширению полномочий сил самообороны для их оптимизации под современные условия.

Ранее 17 марта стало известно, что в Японии ведется разработка крылатой ракеты с дальностью действия в 400 м для возможности самолетам ВВС Японии атаковать противника вне зоны действия вражеских сил ПРО.

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