Японский премьер провел экстренные консультации из-за неудачного саммита в Ханое

Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ в четверг, 28 февраля, провел экстренные консультации с руководством МИД страны на фоне неудачи саммита лидеров США и КНДР в Ханое. Японский премьер поручил ведомству собрать всю информацию по данному событию.

Для этого была сформирована специальная группа представителей МИД Японии, чиновники работают в Ханое с делегацией президента США Дональда Трампа, говорится в сюжете телеканала NHK. Ранее в четверг Абэ заявил, что правительство Японии выступает за ликвидацию ракетно-ядерного потенциала КНДР, расценивая его как «большую угрозу».

Во второй день саммита, 28 февраля, лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место его проведения — отель Legend Metropole во вьетнамском Ханое. В последний момент отменили и совместный обед лидеров.

После этого Белый дом сообщил, что главы государств не достигли договоренности на саммите в Ханое, но диалог между ними будет продолжен. Трамп назвал продуктивными досрочно завершившиеся переговоры, но соглашений с Ким Чен Ыном решил не подписывать. Санкции в отношении КНДР остаются в силе.

В первый день саммита, 27 февраля, Трамп и Ким Чен Ын провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном. После этого переговоры продолжились за рабочим ужином. В этот же день Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом и «великим лидером».