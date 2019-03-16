Подросток разбил яйцо о голову австралийского сенатора из-за слов о мигрантах

В Австралии подросток разбил яйцо о голову австралийского сенатора Фрейзера Эннинга, который ранее заявил о косвенной вине иммигрантов в теракте в мечети в Новой Зеландии. Видео инцидента опубликовал в Twitter журналист Брайан Тайлер Коэн.

Как видно на кадрах, подросток разбил яйцо о голову Эннинга, когда тот стоял к нему спиной и разговаривал с журналистами. В ответ сенатор несколько раз ударил юношу по лицу и попытался начать драку, которую остановили очевидцы.

Накануне Эннинг заявил в соцсетях, что к стрельбе в Новой Зеландии привела иммиграционная программа, которая изначально позволяет мусульманам-фанатикам переселяться в эту страну. Вскоре он удалил свое сообщение, однако оно успело разойтись по интернету.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.