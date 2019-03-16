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Москва пообещала ответ на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России сообщили, что РФ не оставит без ответа санкции ЕС в отношении россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе, где в ноябре прошлого года корабли ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства, опубликованном в субботу, 16 марта.

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«Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом. <…> Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — говорится в сообщении.

В министерстве считают, что заявления Евросоюза о нарушении международного права Россией не соответствуют действительности. «Вызывает сожаление, что Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе с ног на голову», — заключили в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что решение Совета ЕС о введении санкций говорит о неуважении к праву России на обеспечение защиты своей государственной границы.

15 марта Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и из-за присоединения Крыма. Теперь рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 организаций. В их числе и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В этот же день Евросоюз наложил санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе, а США расширили антироссийские санкции, внеся в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Россия расценила инцидент как провокацию, необходимую Киеву для создания международного скандала. В НАТО усилили практическую помощь Украине. При этом в США президенту Украины Петру Порошенко заявили, что больше не поддержат Киев в аналогичных инцидентах.

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