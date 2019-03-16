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Немецкий депутат призвал снять санкции с России

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Депутат регионального парламента Берлина, член партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Гуннар Линдеманн заявил о необходимости снятия санкций с России в связи с присоединением Крыма. По его словам, странам Запада необходимо уважать итоги прошедшего на полуострове референдума.

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«Санкции наносят ущерб сотрудничеству с Россией и ставят под угрозу рабочие места в Германии. AfD выступает принципиально против санкций против России и Крыма», — сказал Линдеманн, которого цитирует «РИА Новости».

Он отметил, что в партии приветствуют проведение референдумов, так как это позволяет гражданам участвовать в принятии решений по важным вопросам.

«В Крыму они решили отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации. Это, на мой взгляд, право народа. Голосование было демократичным и его нужно уважать», — заявил политик.

Он отметил, что Крым и Россия платят «очень высокую цену» за мир.

14 марта стало известно, что примерно 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса ВЦИОМа.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Несмотря на законность проведенного референдума, Евросоюз и США ввели санкции в отношении россиян. Они также возложили на Москву ответственность за конфликт на востоке Украины. Всего в санкционном списке около 200 российских граждан и организаций. Ограничительные меры также действуют в отношении некоторых секторов российской экономики. Решение о продлении санкций принимается Советом ЕС каждые полгода.

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